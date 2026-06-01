Il Corpo Forestale della Regione Sardegna alla Giornata delle Oasi del WWF a Gutturu Mannu

CAGLIARI (ITALPRESS) – Una domenica all’insegna della biodiversità e dell’educazione ambientale. Il 31 maggio scorso, l’Oasi WWF Monte Arcosu, nel cuore del Parco Naturale di Gutturu Mannu, ha ospitato la Giornata delle Oasi del WWF. L’evento, che ha richiamato numerose famiglie con escursioni guidate e laboratori creativi, ha visto la collaborazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) della Regione Sardegna. A testimoniare la rilevanza istituzionale e l’impegno sul campo del Corpo, erano presenti il Comandante del CFVA e il personale della Stazione Forestale di Uta. Un momento toccante della manifestazione ha visto come protagonisti i bambini, coinvolti dal personale del Corpo forestale durante le operazioni di rilascio di fauna selvatica. Sono state liberate 11 tartarughe indigene. Gli esemplari erano stati allevati in cattività e regolarmente consegnati da privati cittadini che li detenevano legittimamente con regolare certificazione CITES, a dimostrazione di una catena virtuosa tra istituzioni e popolazione.

Subito dopo il personale forestale ha liberato anche un bellissimo esemplare di gheppio. Il rapace era stato precedentemente soccorso in difficoltà e curato presso il Centro per l’Allevamento e il Recupero della Fauna Selvatica (CARFS) di Monastir. Il Corpo forestale ha ormai una consolidata tradizione di partecipazione a tutti quegli eventi volti a sensibilizzare i cittadini, e in particolare le nuove generazioni, alla fruizione responsabile e sostenibile della natura.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).