Tunisia e Giappone celebrano a Tokyo i 70 anni delle relazioni diplomatiche

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Tunisia e Giappone hanno celebrato il 70° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi attraverso l’organizzazione dell’evento culturale “Tunisia Day in Chiyoda”, svoltosi il 30 maggio 2026 nella capitale giapponese Tokyo, alla presenza di autorità locali, rappresentanti di istituzioni giapponesi e numerosi visitatori. Secondo quanto riportato dalla pagina ufficiale dell’Ambasciata della Repubblica Tunisina in Giappone, l’iniziativa si è svolta alla presenza del sindaco di Chiyoda, Takaaki Higuchi, di membri del Consiglio municipale e di rappresentanti di diverse istituzioni giapponesi.

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