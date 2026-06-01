Iran, Tajani “L’accordo è vicino, continuiamo a sostenere la diplomazia”

ROMA (ITALPRESS) – “L’accordo è vicino, però non è stato ancora raggiunto, ci sono ancora delle operazioni militari da parte iraniana, quindi bisogna continuare a lavorare, a sostenere la diplomazia, noi siamo grandi fan dell’accordo diplomatico, i problemi si risolvono con la diplomazia”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di “Morning News”, su Canale 5.

“La questione dello stretto di Hormuz preoccupa tutti – ha aggiunto Tajani, preoccupa la nostra economia, preoccupa la nostra agricoltura, preoccupa l’aumento di prezzi del petrolio e c’è il tema dei fertilizzanti, che non va sottovalutato. Per questo è importante che si raggiunga l’accordo il prima possibile, al fine di scongiurare qualsiasi nuovo aumento dei prezzi e problemi per le agricolture del nostro paese e dell’Europa, ma anche dei paesi africani”.

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