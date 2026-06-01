Egitto, il ministro Abdel Aaty illustra la strategia per la cooperazione economica in Africa

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano degli Esteri, della Cooperazione internazionale e degli Egiziani all’estero, Badr Abdel Aaty, ha partecipato alla sessione ministeriale dedicata al rafforzamento della cooperazione economica nell’ambito della riunione ministeriale Corea-Africa, presentando la visione egiziana per consolidare il partenariato tra la Repubblica di Corea e i Paesi africani a sostegno dello sviluppo sostenibile e della prosperità condivisa.

Nel suo intervento, Abdel Aaty ha sottolineato che l’Africa possiede enormi potenzialità grazie alle sue risorse naturali e alla popolazione giovane, evidenziando la necessità di affrontare le sfide legate a sicurezza e sviluppo attraverso un approccio integrato fondato sul potenziamento delle infrastrutture, sull’industrializzazione, sul trasferimento tecnologico, sul sostegno alla sicurezza alimentare, idrica ed energetica e sull’adattamento ai cambiamenti climatici.

Il ministro ha inoltre ribadito l’importanza di rafforzare l’efficacia del sistema multilaterale internazionale e di riformare il sistema finanziario globale, chiedendo maggior sostegno ai Paesi africani da parte delle istituzioni finanziarie internazionali e delle banche multilaterali di sviluppo.

Ha inoltre riaffermato il sostegno dell’Egitto alla posizione africana comune sulla riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in linea con il Consenso di Ezulwini e la Dichiarazione di Sirte. Abdel Aaty ha definito la cooperazione Corea-Africa un modello promettente di partenariato per lo sviluppo, sottolineando l’importanza della cooperazione Sud-Sud e dei programmi trilaterali portati avanti dall’Egitto in diversi Paesi africani attraverso l’Agenzia egiziana per il partenariato per lo sviluppo e il Cairo International Center for Conflict Resolution, Peacekeeping and Peacebuilding.

Nel corso dell’incontro, il ministro ha affrontato anche il tema della sicurezza idrica, definendolo una questione esistenziale per l’Egitto e sottolineando la necessità di rispettare il diritto internazionale nella gestione delle risorse idriche condivise.

Abdel Aaty ha illustrato i preparativi in corso per la prima edizione del forum economico “Alamein-Africa”, che si terrà questo mese a margine del vertice di coordinamento di metà anno dell’Unione Africana, invitando la Corea del Sud e le aziende coreane a partecipare attivamente e a cogliere le opportunità offerte dai mercati africani.

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