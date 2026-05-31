Libano, Netanyahu “Conquista della fortezza di Beaufort una svolta nella campagna contro Hezbollah”

ROMA (ITALPRESS) – La conquista della fortezza di Beaufort, nel sud del Libano, rappresenta una “svolta” nella campagna israeliana contro Hezbollah. Così, in un videomessaggio, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, commentando la presa dello strategico sito medievale da parte delle forze israeliane. “Oggi siamo tornati a Beaufort in modo diverso. Siamo tornati uniti, determinati e piu’ forti che mai – sottolinea -. La cattura di Beaufort e’ un’immagine fortissima e un cambiamento radicale nella politica che stiamo conducendo. Abbiamo infranto la barriera della paura. Stiamo prendendo l’iniziativa, operiamo su tutti i fronti, in Siria, a Gaza, in Libano”.

“Ho ordinato all’Idf di espandere le operazioni in Libano. Le nostre forze hanno attraversato il Litani. Hanno preso il controllo di altezze strategiche. Hanno conquistato lo sperone di Beaufort. E ora le mie istruzioni sono di approfondire e allargare il nostro controllo ai luoghi che erano sotto Hezbollah”, ha aggiunto.

– foto IPA Agency –

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