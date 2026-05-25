Vacanze con il cane: il bello di partire insieme, anche in nave

Partire per una vacanza insieme al proprio cane non è più un’eccezione, ma una scelta sempre più naturale per molte persone. Condividere il viaggio con il proprio animale significa portare con sé una presenza familiare, evitare separazioni spesso stressanti e vivere l’esperienza della vacanza in modo più completo. Dalle passeggiate sul mare alle escursioni nella natura, fino ai momenti di relax lontano dalla routine quotidiana, il cane diventa un vero compagno di viaggio capace di rendere ogni esperienza più autentica e coinvolgente.

Negli ultimi anni, è cambiato anche il modo di organizzare le partenze: strutture ricettive, spiagge, mezzi di trasporto e servizi turistici sono divenuti sempre più “pet-friendly”, aggiornando le proprie politiche e in alcuni casi apportando modifiche concrete alle proprie strutture. Tutto questo ha contribuito a trasformare il viaggio con i propri animali in una soluzione pratica oltre che affettiva. Per molti proprietari, inoltre, viaggiare con il proprio cane significa vivere la vacanza con maggiore serenità, senza dover affidare l’animale a pensioni o pet sitter che, per quanto fidati e referenziati, non possono sostituire il “genitore umano”.

Tra le soluzioni più apprezzate per raggiungere le destinazioni estive c’è sicuramente il viaggio in nave, soprattutto quando si scelgono isole o tratte marittime di media e lunga percorrenza. La nave permette infatti di affrontare lo spostamento con ritmi più rilassati rispetto ad altri mezzi di trasporto per chi viaggia col proprio amico a quattro zampe: ci si può muovere durante la traversata, trascorrere del tempo sui ponti esterni e gestire con maggiore calma le esigenze del cane. Per molti animali, soprattutto quelli già abituati agli spostamenti in auto, il viaggio in nave può risultare meno stressante rispetto a lunghe trasferte su strada.

Anche dal punto di vista dell’esperienza, la traversata rappresenta spesso l’inizio stesso della vacanza. Il tempo trascorso a bordo consente di rallentare, godersi il panorama e vivere il viaggio come parte integrante della partenza. Per chi viaggia con un cane, avere la possibilità di restare insieme durante tutto il tragitto contribuisce a mantenere equilibrio e abitudini familiari, riducendo agitazione e stress.

Naturalmente, organizzare bene la partenza resta fondamentale. Prima di salire a bordo è utile pianificare il viaggio pensando anche al benessere dell’animale: una passeggiata prima dell’imbarco, acqua sempre disponibile, una coperta familiare o i suoi oggetti abituali possono aiutare il cane ad affrontare la traversata in modo più tranquillo. Anche scegliere la sistemazione più adatta può fare la differenza, soprattutto nelle tratte notturne o più lunghe.

Il bello della nave insieme: i servizi per i proprietari di cani

Alla luce di quanto appena detto, scegliere a quale compagnia affidarsi per il proprio viaggio diventa fondamentale e ovviamente bisogna considerare chi propone servizi ad hoc per i cani e i loro padroni: è per esempio il caso di Moby, che mette a disposizione delle cabine ad hoc in cui è consentito l’accesso agli animali, permettendo così ai cani di passare la notte coi loro padroni in totale serenità e comodità, senza dover quindi ricorrere a un canile di bordo o altre soluzioni alternative (le cabine pet friendly sono però in numero limitato, è quindi consigliabile prenotarle il prima possibile rispetto alla partenza. Da segnalare che queste cabine pet friendly sono munite di pavimento in linoleum, che, come i proprietari di animali, certamente sanno è un materiale resistente ai graffi e facilmente pulibile in caso di “incidenti” da parte del proprio cane. Sono inoltre attrezzate con un comodo tappetino antiodore.

Oltre alle cabine, anche sui ponti esterni sono presenti strutture di ricovero pensate per gli amici animali, per un viaggio in completa serenità anche durante il giorno.

Gli aspetti burocratici da conoscere

Dal punto di vista delle regole di viaggio, le indicazioni cambiano in base alla compagnia e alla destinazione scelta. Prendendo come riferimento quanto previsto da Moby, durante i viaggi in nave gli animali domestici sono ammessi a bordo purché regolarmente registrati al momento della prenotazione e muniti di titolo di viaggio. Per i cani, è necessario avere sempre con sé guinzaglio e museruola, mentre collare o pettorina sono fortemente consigliati durante tutta la traversata, ma non obbligatori. Alcune aree della nave, come ristoranti e sale comuni, non sono accessibili agli animali, mentre è possibile utilizzare i ponti esterni e, dove disponibili, cabine dedicate agli ospiti con animali domestici. In caso di viaggi verso destinazioni estere, possono inoltre essere richiesti documenti specifici, tra cui microchip identificativo, il passaporto europeo per animali da compagnia, certificato sanitario e vaccinazione antirabbica effettuata nei tempi previsti dalle normative internazionali. Prima della partenza è quindi sempre consigliabile verificare con attenzione la documentazione necessaria in base alla tratta e al Paese di destinazione.

Con un po’ di organizzazione, viaggiare in nave con il proprio cane può trasformarsi in un’esperienza piacevole e rilassante, capace di aggiungere valore alla vacanza stessa. Per molti proprietari non si tratta soltanto di portare con sé il proprio animale, ma di condividere davvero ogni momento del viaggio, dall’imbarco fino all’arrivo a destinazione, col proprio amico peloso.