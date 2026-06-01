Malta, Abela giura per il terzo mandato dopo la vittoria elettorale

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Robert Abela ha prestato oggi giuramento come Primo Ministro di Malta per un terzo mandato, dopo aver guidato il Partito Laburista alla vittoria nelle elezioni generali del 2026 con una maggioranza di oltre 21.000 voti. La cerimonia si è svolta al Palazzo del Gran Maestro, a La Valletta. Centinaia di sostenitori laburisti si sono radunati all’esterno del palazzo, tra bandiere di partito, fumogeni e cori di sostegno. Abela è stato accolto calorosamente dai presenti al suo arrivo insieme alla moglie Lydia e alla figlia Giorgia Mae. Il Partito Laburista ha ottenuto il 51,8% dei voti, contro il 44,7% del Partito Nazionalista, assicurandosi una solida maggioranza parlamentare nonostante un margine inferiore rispetto alle elezioni del 2022. Il risultato rappresenta la quarta vittoria elettorale consecutiva del Labour e la prima volta nella storia politica maltese che un partito raggiunge un simile traguardo. Il partito è al governo ininterrottamente dal 2013.

Rivolgendosi ai sostenitori prima del giuramento, Abela ha ringraziato gli elettori e ha promesso fedeltà al popolo maltese e alla Costituzione. “Oggi abbiamo fatto la storia insieme”, ha dichiarato, definendo il risultato “un forte mandato”, e impegnandosi a lavorare nell’interesse di tutti i maltesi e i goziani. Al termine della cerimonia, Abela si è affacciato dal balcone del palazzo per salutare la folla prima di intraprendere la tradizionale passeggiata verso l’Auberge de Castille, dove ha ripreso ufficialmente le sue funzioni di capo del governo. In precedenza, il Commissario Elettorale Joseph Camilleri aveva formalmente consegnato i risultati ufficiali delle elezioni alla Presidente Spiteri Debono presso il Palazzo di Sant’Anton.

– foto DOI –

(ITALPRESS).