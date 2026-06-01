LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Tre esplosioni sono avvenute nella zona di Maghtab (Malta), poco dopo le 6:30 del mattino. Coinvolta una fabbrica di fuochi d’artificio. L’alta colonna di fumo è visibile da diverse zone. Fortunatamente, all’interno della fabbrica non c’era nessuno e quindi non risultato morti e feriti. Si sono registrati tuttavia danni ad alcune case.
I VIDEO
-Foto screenshot video Claudette Buttigieg-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]