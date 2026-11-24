JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il programma cinese di esplorazione lunare sta procedendo con costanza verso gli obiettivi prefissati. Lo ha dichiarato oggi la China Manned Space Agency (CMSA).

Durante una conferenza stampa in vista del lancio della missione Shenzhou-24, previsto per domani, il portavoce della CMSA Zhang Jingbo ha dichiarato che, nel prossimo futuro, il razzo vettore Long March-10A e il veicolo spaziale con equipaggio di nuova generazione Mengzhou saranno sottoposti a esercitazioni congiunte presso il Sito di lancio di veicoli spaziali di Wenchang, nella provincia insulare meridionale cinese di Hainan, al fine di verificare in modo completo la procedura di lancio e le interfacce tra i sistemi.

Seguirà un volo di prova per la verifica tecnica del razzo vettore Long March-10, finalizzato ad acquisire in modo esaustivo i dati delle prove di volo.

La Cina punta a realizzare un allunaggio con equipaggio entro il 2030.

La serie di razzi vettori Long March-10 è stata sviluppata per supportare le missioni cinesi di esplorazione lunare con equipaggio e presenta due configurazioni: il razzo Long March-10 e il razzo Long March-10A.

Inoltre, anche la prima missione di volo del modulo di atterraggio lunare Lanyue, che significa “Abbracciare la Luna”, sta procedendo secondo i piani, ha osservato il portavoce.

(ITALPRESS).