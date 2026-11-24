ROMA (ITALPRESS) – Per Natale su Mezzo (canale 49 della piattaforma satellitare gratuita di tivusat ) un programma particolarmente interessante per i telespettatori, che spazierà dall’operetta viennese al grande balletto, passando per la musica da film ai capolavori della musica sacra: la Bella addormentata di Cajkovskij, il Messiah di Hàndel, la Messa in si minore di Bach, Die Fledermaus di Johann Strauss figlio, Lakmè di Delibes e Platèe di Rameau e i momenti più intensi di Ennio Morricone alla guida delle sue celebri composizioni. Il mese segna anche il cinquantesimo anniversario della scomparsa del compositore inglese Benjamin Britten, ricordato attraverso tre importanti produzioni: The Turn of the Screw, in prima visione, War Requiem e A Midsummer Night’s Dream. Il jazz celebra il centenario della nascita di Miles Davis con una serie di tributi affidati a musicisti di diverse generazioni. Tra gli altri Avishai Cohen, Erik Truffaz e Antonio Lizana, Yazz Ahmed, Hermon Mehari e la riproposizione di uno storico concerto di Davis a Monaco nel 1988. La danza contemporanea trova spazio con Carolyn Carlson e la sua nuova creazione Un saut dans le bleu, mentre la sezione New Frontier propone la mezzosoprano Joyce DiDonato in un progetto dedicato alle poesie di Emily Dickinson musicate da Kevin Puts. Completano il programma i documentari su Johann Strauss, Bruno Walter, Jacques Loussier e sull’avanguardia musicale ceca degli anni Venti e Trenta.

Il programma:

Tchaikovsky, Sleeping beauty, Martedì 8, ore 20:30

Haendel, Messiah, Domenica 20, ore 21:55

Bach, Messa in B minor, John Eliot Gardiner, Venerdì 25, ore 22:05

Strauss II, Die Fledermaus, Mercoledì 30, ore 20:30

Delibes, Lakmè, Sabato 19, ore 20:30

Rameau, Platèe, Opèra de Paris, Mercoledì 23, ore 20:30

Ennio Morricone conducts Morricone, Venerdì 25, ore 20:30

Berliner Philharmoniker, Gustavo Dudamel, Waldbùhne, Lunedì 21, ore 21:20

OPERA, I 50 ANNI BENJAMIN BRITTEN

The Turn of the Screw, Sabato 5, ore 20:30, PREMIERE

War Requiem, Domenica 13, ore 20:30

A Midsummer Night’s Dream, Mercoledì 16, ore 20:30

ARTISTA DEL MESE, HE’LE’NE GRIMAUD

Janàcek, Gershwin, Sibelius, Tonhalle-Orchester Zùrich, Paavo Jàrvi, Domenica 6, ore 20:30

ARTISTA DEL MESE, LUDOVIC TE’ZIER

Jonas Kaufmann, Ludovic Tèzier, Verdi, Ponchielli, Lunedì 7, ore 21:25

JAZZ, MILES DAVIS

Avishai Cohen, A Tribute to Jack Johnson, Giovedì 10, ore 20:30 PREMIERE

Erik Truffaz & Antonio Lizana, Sketches of Spain, Giovedì 10, ore 22:05 PREMIERE

Yazz Ahmed, Bitches brew, Giovedì 24, ore 20:30 PREMIERE

Hermon Mehari Quintet, Kind of blue, Giovedì 31, ore 20:30 PREMIERE

Miles Davis Mùnchner Klaviersommer ´88, Giovedì 31, ore 21:05

DANZA

Carolyn Carlson: Un saut dans le bleu, Martedì 29, ore 20:30

NEW FRONTIER

Joyce DiDonato, Time for Three, Venerdì 18, ore 20:30 PREMIERE

DOCUMENTARI

Life in the Bugatti Step, The Czech Avant-Garde, Lunedì 7, ore 20:30

Jacques Loussier, when classical meets jazz , Lunedì 14, ore 20:30

Bruno Walter, Portrait, Lunedì 21, ore 20:30

The Waltz King, Johann Strauss father & son, Lunedì 28, ore 20:30

– news in collaborazione con Tivusat –

– foto www.pexels.com –

(ITALPRESS).