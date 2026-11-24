BELGRADO (SERBIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Esperti europei e cinesi hanno chiesto ieri un approccio più pragmatico alle relazioni tra Cina ed Europa e una cooperazione multilaterale più forte, avvertendo che il protezionismo commerciale potrebbe danneggiare i consumatori europei e compromettere gli investimenti.

Le dichiarazioni sono state rilasciate durante una tavola rotonda sul futuro delle relazioni tra Cina ed Europa, organizzata dal Centro per le relazioni internazionali e lo sviluppo sostenibile (CIRSD), con sede a Belgrado.

Dedicato al tema “Ridurre i rischi della cooperazione reciprocamente vantaggiosa? La questione da mille miliardi di euro”, il dibattito ha esaminato come Cina ed Europa possano mantenere una cooperazione economica reciprocamente vantaggiosa in un contesto di crescenti tensioni commerciali e incertezze geopolitiche.

Commentando i recenti accordi commerciali tra Cina e UE riguardanti i veicoli ibridi, Rudiger Frank, professore di economia e società dell’Asia orientale all’Università di Vienna, ha messo in guardia dalle conseguenze economiche più ampie delle restrizioni commerciali.

Ha affermato che prezzi al consumo artificialmente più elevati potrebbero alimentare l’inflazione, far salire i tassi di interesse, aumentare i costi dei prestiti e scoraggiare gli investimenti, creando un “circolo vizioso” per l’economia europea.

Frank ha sostenuto un approccio multilaterale per affrontare gli squilibri commerciali, citando l’Organizzazione mondiale del commercio come quadro istituzionale esistente e affermando che i Paesi dovrebbero perseguire un equilibrio commerciale complessivo anziché scambi equilibrati con ogni singolo partner.

Zhou Bo, ricercatore senior presso il Centro per la sicurezza e la strategia internazionale della Tsinghua University, ha invitato sia la Cina sia l’Europa a mettere da parte i pregiudizi, adottando un approccio realistico e pragmatico e cercando un terreno comune per la cooperazione.

Vuk Jeremic, presidente del CIRSD ed ex presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha moderato il dibattito, ha affermato che una cooperazione più stretta con la Cina potrebbe contribuire agli sforzi dell’Europa volti a raggiungere l’autonomia strategica e la prosperità economica.

Jeremic ha dichiarato che l’Europa deve aumentare la produttività e recuperare competitività, obiettivi che potrebbero essere favoriti da rapporti più stretti, seppure prudenti, con la Cina, anziché anziché isolarsi da una delle principali economie mondiali e da una potenza industriale e tecnologica.

Ha aggiunto che l’Europa dovrebbe trovare il modo di valorizzare i suoi già consistenti legami economici con la Cina, affrontando i rischi laddove necessario senza sacrificare il potenziale della cooperazione bilaterale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).