TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il Parlamento libico ha proposto la creazione di una commissione per redigere una tabella di marcia finalizzata a unificare le istituzioni statali e rinnovare la legittimità politica. Secondo quanto dichiarato dalla presidenza della Camera dei Rappresentanti libica in un comunicato ufficiale, l’iniziativa è scaturita da una riunione straordinaria sugli sviluppi della sicurezza nel porto di Bengasi. La commissione avrà il compito di unificare il potere esecutivo, le istituzioni sovrane, la magistratura e le forze armate, oltre a preparare il quadro legislativo per le elezioni presidenziali e parlamentari. La presidenza ha invitato l’Alto Consiglio di Stato a rispondere entro una settimana e ha chiesto all’ONU di fornire supporto tecnico. La nota precisa che la misura si basa sull’accordo politico libico e non rappresenta un nuovo percorso di dialogo.

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