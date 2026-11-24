LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Unione europea deve essere rappresentata ai negoziati per porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei Rappresentanti di Malta, Carmelo Abela, nel corso di un incontro bilaterale con l’ambasciatore degli Stati Uniti a Malta, Somers Farkas, svoltosi presso il Parlamento maltese. Abela ha sottolineato che l’Ue deve avere un ruolo nel processo negoziale, soprattutto considerando che il conflitto si sta svolgendo sul territorio europeo.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati anche i rapporti tra Malta e Stati Uniti, la sicurezza internazionale e le opportunità per rafforzare la cooperazione bilaterale. Abela ha inoltre illustrato l’esperienza di Malta come osservatore presso l’Assemblea parlamentare della Nato, dove in passato ha guidato la delegazione maltese. Ha evidenziato come tale status offra a Malta una piattaforma per esprimere le proprie posizioni in qualità di Paese neutrale. Al centro dei colloqui è stato infine il rafforzamento dei rapporti tra i parlamenti dei due Paesi.

– Foto Camera dei Rappresentanti di Malta –

(ITALPRESS).