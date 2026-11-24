SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Huawei ha annunciato oggi che il numero di smartphone, tablet e computer che utilizzano il sistema operativo HarmonyOS, sviluppato autonomamente, ha superato i 100 milioni, segnando un importante traguardo nell’impegno dell’azienda per creare un ecosistema software indipendente. Il dato comprende i dispositivi che utilizzano HarmonyOS 5, 6 e 7.

Il sistema operativo HarmonyOS offre ora oltre 460.000 applicazioni e servizi, con più di 12 milioni di sviluppatori registrati, secondo l’azienda.

Huawei ha introdotto una nuova architettura HarmonyOS nell’ottobre 2024, con la presentazione di HarmonyOS 5, seguito dai successivi aggiornamenti, le versioni 6 e 7. L’architettura è indipendente da Android e da iOS di Apple e dispone di un proprio kernel, linguaggio di programmazione e framework di intelligenza artificiale, tutti sviluppati senza utilizzare il kernel Linux o il codice open source di Android.

I sistemi operativi sono il fondamento dell’ecosistema digitale, mentre il numero di dispositivi che li utilizzano è un fattore chiave per determinare se un ecosistema possa raggiungere dimensioni sufficienti per affermarsi e sostenersi autonomamente.

Sono occorsi circa 25 mesi affinché HarmonyOS, sviluppato autonomamente, superasse il traguardo dei 100 milioni di dispositivi dal lancio commerciale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).