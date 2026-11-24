TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Due membri di Hamas ricercati sono stati catturati da reparti speciali israeliani durante un’incursione avvenuta la scorsa notte nel nord della Cisgiordania. Lo ha riferito la polizia, secondo cui agenti in borghese hanno raggiunto di nascosto un edificio nella località di Salem, in seguito a informazioni fornite dallo Shin Bet sulla posizione dei ricercati. Secondo lo Shin Bet, l’agenzia di intelligence, gli uomini sono sospettati di essere coinvolti in attività terroristiche e di promuovere “attività militari” per conto di Hamas. La polizia ha reso noto che gli agenti hanno fatto irruzione nell’edificio e hanno rapidamente catturato i due sospettati, “senza che si verificassero incidenti particolari”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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