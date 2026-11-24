ROMA (ITALPRESS) – Il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e l’inviato qatariota Ali Al-Thawadi hanno incontrato a Washington, in due colloqui separati, il segretario di Stato americano Marco Rubio e il vicepresidente JD Vance per discutere dei negoziati con Teheran. Lo riferisce la Tv al Jazeera, citando una fonte informata, mentre si intensificano le minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. La fonte non ha fornito ulteriori dettagli sui colloqui.

L’ufficio di Vance non ha risposto nell’immediato a una richiesta di commento. Intanto, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, funzionari statunitensi a conoscenza del dossier hanno riferito che circa 50 navi adibite al trasporto di petrolio, gas di petrolio liquefatto, prodotti chimici e altre sostanze pericolose sarebbero state colpite da attacchi informatici dietro i quali si sospetta vi sia l’Iran.

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