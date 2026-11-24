CAGLIARI (ITALPRESS) – “La libertà e la dignità delle donne non sono una battaglia privata, né una questione che riguarda solo chi subisce un abuso: sono la misura esatta della civiltà di tutti noi. Per questo, abbiamo scelto ancora una volta di esserci con tutto il cuore in questo 25 novembre, portando nelle nostre piazze e tra i banchi di scuola della Sardegna la campagna ‘Nessuno è straniero all’umanità 2026’ con un grido che appartiene a ciascuno di noi: Ogni voce ha una storia. Siamo parte della stessa storia”. Così l’assessora regionale al Lavoro, Desirè Manca.

A Cagliari, Sassari e Nuoro, l’iniziativa ruoterà attorno all’allestimento simbolico delle panchine rosse, accompagnato da un momento di riflessione e dai saluti istituzionali dei rappresentanti dell’assessorato, delle rispettive Amministrazioni comunali, delle Acli della Sardegna Aps e delle realtà antiviolenza del territorio.

Per tutta la durata degli appuntamenti resteranno inoltre attivi dei punti informativi aperti alla cittadinanza, con la distribuzione gratuita di brochure, segnalibri tematici e contatti utili della rete di protezione. A Olbia, invece, la campagna sceglie di entrare direttamente negli istituti superiori, coinvolgendo le studentesse e gli studenti del Liceo Classico “L. Mossa”, del Liceo Classico “A. Gramsci”, dell’Istituto Professionale IP.I.A. e del Liceo Musicale e Artistico “F. De André”, attraverso un percorso itinerante di sensibilizzazione e dialogo dedicato alle giovani generazioni.

“Dobbiamo dirlo con forza e senza alcuna ambiguità: la violenza contro le donne non ammette giustificazioni – prosegue l’esponente della Giunta – è una piaga sociale e una sconfitta collettiva che abbiamo il dovere di sradicare alla radice. Alle donne che oggi vivono nel silenzio o nella paura, mando un messaggio chiaro – aggiunge l’assessora – non siete sole e non dovete mai provare vergogna per colpe che appartengono solo a chi usa violenza. Rompete l’isolamento, chiedete aiuto, denunciate sempre. Le istituzioni ci sono, vi ascoltano e sono pronte a proteggervi. Ma il cordoglio e la retorica di un solo giorno non bastano più. La politica ha la responsabilità precisa di agire, ogni giorno, con scelte concrete: potenziare le reti di tutela, abbattere ogni barriera di accesso ai diritti e, soprattutto, garantire reale indipendenza economica e lavorativa. Perché il lavoro è il primo vero strumento di libertà: una donna economicamente autonoma è una donna che può spezzare qualsiasi catena e riprendersi il proprio futuro”.

– Foto Regione Sardegna –

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