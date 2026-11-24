ROMA (ITALPRESS) – L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ACEA Fabrizio Palermo ha ricevuto l’Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata nel grado di Commendatore, in segno di riconoscimento per il costante impegno profuso nel consolidare il legame di fiducia reciproca e la cooperazione strategica tra la Repubblica di San Marino e l’Italia. Palermo è stato ricevuto in udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Gerardo Giovagnoli e William Casali. Il grado di Commendatore dell’Ordine Equestre di Sant’Agata è un’onorificenza, istituita nel 1923 e conferita dalla Repubblica di San Marino a cittadini stranieri che si sono distinti per meriti verso la Repubblica o per opere benefiche.

“Sono orgoglioso di ricevere l’Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata nel grado di Commendatore – ha dichiarato Fabrizio Palermo – E sono particolarmente felice perchè questo momento coincide con la firma del Protocollo d’intesa che sancisce il ruolo di ACEA come partner industriale di riferimento per la Repubblica di San Marino. Il mio impegno e quello dell’azienda che ho l’onore di guidare è di fornire il nostro know how tecnologico per sostenere il percorso della Repubblica di San Marino verso la sostenibilità ambientale e avviare progetti concreti che aumentino l’efficienza delle reti e creino valore duraturo per il territorio”.

-foto ufficio stampa Acea –

(ITALPRESS).

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