ROMA (ITALPRESS) – E’ di 32 feriti e 2 morti il bilancio di un attacco russo condotto nella notte su Zaporizhia. Lo rende noto sui social il capo ad interim dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Mykhailo Semikin. Tra i feriti figurano anche tre bambini, il più piccolo non ha ancora compiuto un anno, mentre gli altri hanno 4 e 6. I medici stanno prestando tutta l’assistenza necessaria ai feriti. Due invece le persone che sono morte a causa degli attacchi

Intanto il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha reso noto che nella notte 355 droni si sono diretti verso la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea del ministero della Difesa nelle fasi di avvicinamento, mentre 63 droni sono stati distrutti in fase di avvicinamento a Mosca.

– Foto Ipa Agency –

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