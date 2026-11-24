ROMA (ITALPRESS) – Il Madagascar ha ribadito il proprio sostegno all’integrità territoriale del Marocco e al piano di autonomia sotto sovranità marocchina per il Sahara occidentale. Lo riporta l’agenzia di stampa marocchina “Map”.

La posizione è contenuta nel comunicato congiunto diffuso al termine della seconda sessione della Commissione mista di cooperazione tra i due Paesi, riunita a Rabat sotto la copresidenza del ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita, e della sua omologa malgascia, Alice N’Diaye.

Nel documento, il Madagascar, richiamando il principio dell’integrità territoriale degli Stati membri delle Nazioni Unite, ha espresso il proprio sostegno al rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale del Regno del Marocco. Antananarivo ha inoltre confermato il proprio appoggio all’iniziativa di autonomia presentata da Rabat, accogliendo con favore la risoluzione 2797 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che, secondo quanto riportato nel comunicato, indica in un’autentica autonomia sotto sovranità marocchina una delle soluzioni più praticabili.

La dichiarazione congiunta colloca la posizione malgascia nel quadro della dinamica internazionale a sostegno del piano di autonomia promossa dal re Mohammed VI. La riunione della Commissione mista si è svolta in occasione della visita di lavoro della ministra degli Esteri del Madagascar nella capitale marocchina.

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