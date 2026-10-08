Cina: presentate medaglie e torcia dell’Universiade invernale di Changchun 2027

CHANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le medaglie, la torcia, le divise e le attrezzature per l’Universiade invernale di Changchun 2027 sono state presentate ieri durante un evento per il conto alla rovescia dei 100 giorni al Changchun International Aviation Expo City.
La torcia, denominata “Ji Xiang”, ovvero “Volo di buon auspicio”, è ispirata alla clivia, il fiore simbolo di Changchun. La parte superiore presenta un motivo a pellicola cinematografica e 12 icone degli sport invernali che rappresentano le discipline dei Giochi, un richiamo all’industria cinematografica di Changchun.
Motivi a forma di fiocco di neve e di fiore di ginseng compaiono vicino alla sommità, mentre linee ispirate agli sci scendono lungo i lati e un motivo che richiama il mozzo di una ruota decora la base.
La torcia è alta 711 millimetri, un riferimento alla massima altitudine dell’area urbana di Changchun, pari a 711 metri.
Le medaglie, denominate “Ji Meng”, ovvero “Sogno di buon auspicio”, combinano elementi della cultura tradizionale cinese, immagini degli sport invernali e caratteristiche associate a Changchun.
Il lato anteriore presenta motivi ispirati alle lame dei pattini e alle tracce degli sci, mentre il retro raffigura il “Primo uccello di giada dell’antica Cina”, un reperto rinvenuto nel sito storico di Wutaishan a Nong’an, Changchun. Parte del disegno dell’uccello è intarsiata con pietra Songhua del Jilin.
Un motivo a pellicola cinematografica lungo il bordo della medaglia richiama inoltre il patrimonio cinematografico di Changchun. Un chip NFC integrato consente agli atleti di accedere alle immagini delle proprie cerimonie di premiazione e dei paesaggi stagionali di Changchun avvicinando uno smartphone alla medaglia.
Sono state presentate anche le divise per i tedofori, gli accompagnatori dei tedofori, i volontari, il personale, i delegati tecnici e gli addetti alle cerimonie.
L’Universiade invernale di Changchun 2027 si terrà dal 15 al 25 gennaio, con competizioni a Changchun e nella vicina città di Jilin.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).