IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly ha assistito, nella Nuova Capitale amministrativa, alla firma dei contratti per la realizzazione del progetto eolico “Amont 2”, da 500 MW, nell’area di Ras Ghareb, sul Mar Rosso, alla presenza del ministro dell’Elettricità e delle Energie rinnovabili, Mahmoud Esmat. Gli accordi riguardano la realizzazione dell’impianto, la fornitura delle turbine e la costruzione del primo stabilimento per la produzione di turbine eoliche nella Zona economica del Canale di Suez.

I contratti coinvolgono la società emiratina AMEA Power e le aziende cinesi PowerChina International, PowerChina Huadong e Mingyang. L’investimento per il progetto eolico ammonta a 650 milioni di dollari, ha dichiarato Hussain Al Nowais, presidente di AMEA Power.

Il nuovo stabilimento sarà realizzato in due fasi, con una capacità produttiva annua di 3 GW e investimenti previsti per 200 milioni di dollari. L’avvio della prima fase è previsto nella seconda metà del 2028, mentre la seconda dovrebbe essere completata entro la fine del 2029. Secondo Al Nowais, l’iniziativa punta a promuovere la produzione locale, il trasferimento tecnologico, la creazione di posti di lavoro e l’apertura di nuovi mercati di esportazione in Africa. Esmat ha sottolineato che gli accordi rientrano nella strategia egiziana volta ad ampliare gli investimenti nelle energie rinnovabili e a sostenere gli obiettivi di sviluppo energetico sostenibile del Paese.

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