NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 24 novembre 2026, mostra dei veicoli destinati all’esportazione mentre vengono caricati a bordo di una nave roll-on/roll-off nel porto di Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. La nave, denominata “Tang Hong”, con a bordo 2.885 veicoli di fabbricazione cinese, è salpata ieri dal porto diretta in Messico. Dall’inizio dell’anno, il porto di Nanchino ha esportato complessivamente 12.270 veicoli di produzione nazionale, con un aumento del 248,2% su base annua.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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