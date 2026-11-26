NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 23 novembre 2026, mostra dei veicoli di produzione nazionale in attesa di essere imbarcati nel porto di Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. La nave roll-on/roll-off denominata “Tang Hong”, con a bordo 2.885 veicoli di fabbricazione cinese, è salpata ieri dal porto diretta in Messico. Dall’inizio dell’anno, il porto di Nanchino ha esportato complessivamente 12.270 veicoli di produzione nazionale, con un aumento del 248,2% su base annua.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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