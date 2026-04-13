Cina: portavoce, libero transito in Stretto di Hormuz è nell’interesse di tutti

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Salvaguardare la sicurezza, la stabilità e il libero transito nello Stretto di Hormuz è nell’interesse comune della comunità internazionale, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato che la loro Marina inizierà a bloccare le navi che tentano di entrare o uscire dallo stretto.

(ITALPRESS).