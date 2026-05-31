Tunisia, Mohamed Ali Nafti alla seconda riunione ministeriale Africa-Corea del Sud a Seul

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il Ministro degli Affari Esteri, della Migrazione e dei Tunisini all’Estero, Mohamed Ali Nafti, parteciperà alla seconda riunione dei Ministri degli Affari Esteri dei Paesi africani e della Corea del Sud, in programma a Seul l’1 e il 2 giugno 2026, su incarico del Presidente della Repubblica e su invito del suo omologo sudcoreano. Secondo quanto riferito dal Ministero degli Affari Esteri, della Migrazione e dei Tunisini all’Estero in un comunicato pubblicato oggi, domenica 31 maggio 2026, sulla sua pagina ufficiale Facebook, l’incontro si inserisce nel quadro del monitoraggio dei risultati del primo Vertice Africa-Corea, tenutosi il 4 e 5 giugno 2024.

L’obiettivo è esaminare i progressi della cooperazione economica, commerciale, scientifica e tecnologica tra le due parti, nonché discutere i meccanismi e i programmi necessari per proseguire l’attuazione dei progetti di partenariato e rafforzare la cooperazione reciproca. I lavori della riunione si concentreranno in particolare sul rafforzamento della cooperazione economica, sulla promozione della prosperità condivisa e dello sviluppo inclusivo, oltre che sul consolidamento della solidarietà afro-coreana di fronte alle attuali sfide globali. A margine dell’evento, il Ministro Mohamed Ali Nafti terrà inoltre una serie di incontri bilaterali con alti funzionari sudcoreani e con i suoi omologhi dei Paesi africani partecipanti, al fine di esaminare nuove opportunità per sviluppare e rafforzare le relazioni di cooperazione e partenariato sia a livello bilaterale che regionale.

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