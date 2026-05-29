Trump “L’Iran rinunci al nucleare, pronto accordo su Hormuz”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’Iran deve accettare che non avrà mai un’arma o una bomba nucleare”. Comincia così il lungo messaggio pubblicato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla piattaforma Truth Social, nel quale il tycoon affronta il tema delle tensioni con Teheran, dello Stretto di Hormuz e del programma nucleare iraniano. Nel post, Trump afferma che “lo Stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, al traffico marittimo senza restrizioni in entrambe le direzioni”, sostenendo inoltre che tutte le eventuali mine marine presenti nell’area “saranno eliminate”. Il presidente americano rivendica poi le operazioni condotte dagli Stati Uniti, spiegando che Washington avrebbe già rimosso “numerose mine tramite detonazione con i nostri straordinari dragamine sottomarini”, aggiungendo che l’Iran “completerà l’immediata rimozione e/o detonazione delle eventuali mine rimaste”.

Nel messaggio pubblicato su Truth Social, Trump parla anche delle navi rimaste bloccate nello Stretto di Hormuz a causa di quello che definisce “il nostro incredibile blocco navale senza precedenti”, annunciando che tale misura “verrà revocata” e che le imbarcazioni potranno iniziare “il processo per tornare a casa”.

Il tycoon affronta inoltre il dossier nucleare iraniano, facendo riferimento al materiale arricchito che definisce “Nuclear Dust”, ovvero “polvere nucleare”, sostenendo che sarebbe sepolto “in profondità nel sottosuolo sotto montagne praticamente collassate” a seguito di un attacco dei bombardieri B2 statunitensi avvenuto “11 mesi fa”. Secondo Trump, il materiale verrà dissotterrato dagli Stati Uniti, per poi essere distrutto.

– Foto IPA Agency –

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