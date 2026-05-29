BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Un drone russo ha colpito un edificio a Galati, nel sudest della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa rumeno.

“Durante la notte tra il 28 e il 29 maggio, la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni su obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, vicino al confine fluviale con la Romania”, hanno fatto sapere dal ministero.

La Romania ha definito l’incursione, con la relativa violazione dello spazio aereo, “una grave e irresponsabile escalation”, come riportano diversi media. “La Romania ha informato i suoi alleati e il Segretario generale della Nato della situazione e ha richiesto che vengano adottate misure per accelerare il trasferimento di capacita’ anti-drone in Romania”, ha aggiunto il ministero.

CROSETTO “FERMA CONDANNA, NON E’ TOLLERABILE”

LA CONDANNA DELLA NATO “MOSCA IRRESPONSABILE”

La Nato ha condannato la “irresponsabilità” di Mosca, confermando che un condominio in Romania è stato colpito da un drone durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. “La Nato continuerà a rafforzare le sue difese contro tutte le minacce, compresi i droni”, ha dichiarato la portavoce Allison Hart sui social media, aggiungendo che il segretario generale dell’Alleanza, Mark Rutte, è in contatto con le autorità rumene.

VON DER LEYEN “LA RUSSIA HA OLTREPASSATO UN’ALTRA LINEA”

“La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un’altra linea. Un’incursione di un drone russo ha colpito un’area densamente popolata in Romania, ferendo civili. Sul territorio dell’UE. Esprimiamo la nostra piena solidarietà con la Romania e il suo popolo. Mentre continuiamo a rafforzare la nostra sicurezza e deterrenza, specialmente al nostro confine orientale, continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia. Stiamo preparando il 21° pacchetto di sanzioni”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a proposito del drone russo che ha colpito la Romania.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).