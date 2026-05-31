Bezzecchi vince il Gran Premio d’Italia davanti a Martin e Bagnaia

IPA85209125 - Sprint race of MotoGP Brembo Grand Prix of Italy at Mugello Circuit, Mugello, Italy, May 30 2026 In picture: Marco Bezzecchi Carrera al sprint del Gran Premio Brembo de MotoGP de Italia en el Circuito de Mugello, Italia, 30 de Mayo de 2026 POOL/ MotoGP.com / Cordon Press Images will be for editorial use only. Mandatory credit: ?MotoGP.com Cordon Press Cordon Press

SCARPERIA (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota riminese dell’Aprilia, al comando per tutta la seconda metà di gara, vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e alla Ducati di Pecco Bagnaia, confermando la leadership della classifica (+17 su Martin). Quarta posizione per l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, che precede la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, vincitore dell’ultima gara a Barcellona. Segue la Ktm di Pedro Acosta, appena davanti alla Ducati di Marc Marquez, al ritorno in pista dopo la doppia operazione al piede e alla spalla. Chiudono la top ten Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Diogo Moreira (Honda Lcr).

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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