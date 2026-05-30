Malta, elezioni anticipate: affluenza al 43,6%

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Seggi elettorali aperti da questa mattina alle 7 a Malta e Gozo per le elezioni anticipate convocate dal primo ministro Robert Abela, con oltre 341.000 elettori chiamati a decidere se il Partito Laburista otterrà un quarto mandato consecutivo. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 22, mentre lo scrutinio inizierà nella mattinata di domani.

Il leader del Partito Nazionalista, Alex Borg, è stato il primo esponente politico a votare, recandosi alle urne alle 9 a Munxar, Gozo, accompagnato dal commissario elettorale Salvu Sant e accolto dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che ha votato successivamente a Tas-Sliema.

“Invito tutti a votare per dare a Malta un nuovo inizio”, ha dichiarato Borg dopo aver espresso la sua preferenza. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha invitato le persone a esercitare il proprio diritto e a votare. “Questo è un giorno importante per il Paese”, ha detto.

Il primo ministro Robert Abela ha votato poco dopo le 10 a Zejtun, insieme alla moglie Lydia. In un messaggio sui social media, ha affermato che gli elettori “hanno una chiave importante tra le mani” e meritano di avere voce nella leadership del Paese. Verso mezzogiorno la presidente della Repubblica di Malta, Myriam Spiteri Debono, è arrivata al suo seggio elettorale designato a Birkirkara.

Per quanto riguarda l’affluenza, alle 14 si è attestata al 43,59%, in aumento rispetto al 40,45% registrato alla stessa ora nel 2022. Il dato non include il voto anticipato, riservato a polizia, funzionari elettorali e pazienti ricoverati.

Sono 162 i candidati in corsa, con otto rappresentanti dell’ADPD, sette di Ahwa Maltin, un candidato per Imperium Europa, sette per Momentum, 72 candidati che rappresentano il Partito Laburista, 65 per il Partito Nazionalista e due candidati indipendenti.

-Foto Partito Laburista-

(ITALPRESS).