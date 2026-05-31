ROMA (ITALPRESS) – È stata ufficializzata dal Consiglio federale, riunitosi ieri durante i Campionati Italiani Frecciarossa in corso a Roma, la delegazione azzurra per gli Europei Assoluti 2026 in programma ad Antony, in Francia, dal 16 al 21 giugno. I Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Andrea Terenzio e Andrea Aquili per la sciabola (rispettivamente maschile e femminile), Diego Confalonieri e Dario Chiadò per la spada (uomini e donne) hanno convocato complessivamente 25 atleti azzurri che prenderanno parte alle 12 gare continentali (sei individuali nei primi tre giorni e altrettante a squadre nella seconda metà della kermesse).

I fiorettisti prescelti sono Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini (riserva Giulio Lombardi), mentre il quartetto delle fiorettiste sarà composto da Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Martina Favaretto (con Alice Volpi indicata come riserva). Nella sciabola l’Italia sarà rappresentata da Cosimo Bertini, Luca Curatoli, Matteo Neri e Pietro Torre nelle prove maschili (riserva Michele Gallo) e da Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale nelle competizioni femminili (Vittoria Mocci è la riserva).

Infine, nella spada, risponderanno alla convocazione Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli per le gare maschili (riserva Gianpaolo Buzzacchino), mentre al femminile saranno cinque le atlete presenti in terra francese. Tra le spadiste, infatti, sosterranno il doppio impegno Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio, mentre per il quarto posto sarà “staffetta” con Sara Kowalczyk in pedana soltanto nell’individuale, lasciando poi il posto a Gaia Caforio per la prova a squadre. Ad Antony, dove al fianco del Presidente federale Luigi Mazzone sarà Capo delegazione Francesco Montini, Vicepresidente della FIS, l’Italia arriva con tante ambizioni, dopo un’ottima stagione di Coppa del Mondo, e a un anno di distanza dall’ultimo Europeo disputato in casa, a Genova, dove gli azzurri conquistarono 10 medaglie.

– foto ufficio stampa Federscherma –

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