Chiuso e poi riaperto l’aeroporto di Monaco di Baviera per l’avvistamento di un drone

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Dopo quanto accaduto ieri in Romania, momenti di tensione si sono avuti questa mattina all’aeroporto di Monaco di Baviera. In seguito alla segnalazione di due piloti di un avvistamento di un drone, infatti, sono state chiuse le piste. Cessato l’allarme, il controllo del traffico aereo ha consentito la ripresa dell’attività.

– foto di repertorio IPA Agency –

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