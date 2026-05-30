Aeroporto di Palermo, Km Malta airlines apre il nuovo collegamento diretto con Malta

PALERMO (ITALPRESS) – Prende il via stasera, con il volo inaugurale, il nuovo collegamento diretto tra Palermo e Malta, come parte del programma estivo 2026 della compagnia di bandiera maltese Km Malta airlines. La nuova tratta sarà operativa tre volte a settimana (martedì, mercoledì e sabato). Ieri, a Villa Niscemi, a Palermo, la compagnia aerea ha organizzato con Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, un incontro con il trade alla presenza dell’amministratore delegato di Gesap, Gianfranco Battisti, dell’assessore al Turismo del Comune di Palermo, Alessandro Anello, e della direttrice Italia di Malta Tourism Authority, Ester Tamasi.

“L’attivazione del collegamento diretto tra Palermo e Malta rappresenta un risultato importante per il percorso di crescita internazionale del Falcone Borsellino – dice l’ad di Gesap – e per il rafforzamento del ruolo strategico della Sicilia nel Mediterraneo. Malta è oggi un hub estremamente dinamico, con oltre cento destinazioni europee e mediterranee, e poterla raggiungere da Palermo in circa un’ora di volo significa creare nuove opportunità per il turismo, il business, gli scambi economici e le relazioni istituzionali tra due territori storicamente molto vicini – continua Battisti – Questa nuova rotta contribuisce inoltre ad ampliare ulteriormente la connettività internazionale dello scalo di Palermo, migliorando l’accessibilità della Sicilia occidentale e rafforzando il posizionamento dell’aeroporto come piattaforma strategica di mobilità e sviluppo nel Mediterraneo”. I voli sono disponibili per la prenotazione tramite il sito web o l’app di Km Malta airlines, agenzie di viaggio e altri canali di vendita autorizzati.

– foto ufficio stampa Gesap –

(ITALPRESS).