Malta, il Labour conquista una storica quarta vittoria elettorale

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Partito Laburista ha vinto le elezioni generali a Malta, secondo i campionamenti effettuati dagli scrutatori dei due principali partiti all’inizio dello spoglio delle schede. Parlando ai giornalisti presso il centro di conteggio di Naxxar, il segretario generale del Partito Nazionalista (PN), Charles Bonello, ha dichiarato che il partito prevede una sconfitta di circa 18.000 voti. I sostenitori del Labour hanno accolto la notizia con cori di “Viva l-Labour”, e “ir-raba’ rebha” (“la quarta vittoria”). Sebbene il margine definitivo di vittoria e l’assegnazione dei seggi parlamentari debbano ancora essere confermati, i dati preliminari sembrano escludere qualsiasi risultato a sorpresa. Tutti i sondaggi pubblicati durante la campagna elettorale avevano previsto una vittoria del Labour.

Nonostante la sconfitta, Bonello ha sottolineato gli aspetti positivi per il PN, definendo il risultato come il migliore ottenuto dal partito dal 2008. Le proiezioni indicano inoltre che il PN potrebbe aver conquistato Gozo, il collegio elettorale del leader del partito, Alex Borg. L’esito del voto segna una pagina storica per la politica maltese: è infatti la prima volta, dalla creazione del Parlamento nel 1921, che un partito ottiene una quarta vittoria elettorale consecutiva. In precedenza, solo due partiti erano riusciti a vincere tre elezioni di seguito. Il Labour trionfò nel 1971, 1976 e 1981, mentre il Partito Nazionalista ottenne tre successi consecutivi nel 1998, 2003 e 2008. Il risultato definitivo e la composizione del prossimo Parlamento saranno chiariti con il proseguimento dello scrutinio.

– foto Martin Agius –

(ITALPRESS).