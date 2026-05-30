Zelensky “La Russia intraprenda passi verso la pace e non verso altre aggressioni”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Grazie alla Finlandia per il 33° pacchetto di assistenza alla difesa per l’Ucraina, del valore di 128 milioni di euro. Un sostegno forte e tempestivo è ciò che rafforza la nostra difesa e costringe infine la Russia a rendersi conto che deve porre fine alla sua guerra. Grato al Presidente Alex Stubb, al Primo Ministro Petteri Orpo e al popolo finlandese per il loro sostegno saldo e incrollabile. Tutto deve essere fatto per garantire che Mosca intraprenda finalmente passi verso la pace ù non verso l’espansione della sua aggressione”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

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