Coppa del Mondo Paralimpica, l’Italia chiude con altre due medaglie d’argento a Bradenton

ROMA (ITALPRESS) – Si chiude con altre due medaglie d’argento per l’Italia la tappa statunitense di Coppa del Mondo Paralimpica a Bradenton. La quarta e ultima giornata di assalti in Florida era dedicata alle prove a squadre miste, con formazioni composte da due uomini e due donne, e ha visto gli azzurri chiudere al secondo posto sia nel fioretto con Luca Platania Parisi, Michele Massa, Andreea Mogos e Sofia Garnero, e sia nella spada con il quartetto composto da Emanuele Lambertini, Amelio Castro, ancora Sofia Garnero e Julia Markowska. I fiorettisti hanno superato nei quarti l’Ungheria per 20-6 e in semifinale, dopo un match combattutissimo, hanno avuto ragione della Gran Bretagna con il risultato di 20-18. Solo in finale l’Italia del fioretto ha ceduto alla Cina (20-6), festeggiando comunque un argento prezioso. Grande prova anche della squadra di spada che ha battuto con il punteggio di 20-12 la Francia nei quarti, facendo la voce grossa pure contro la Polonia, sconfitta per 25-15. Anche il team italiano degli spadisti ha perso nell’ultimo atto contro la formazione cinese (20-8), salendo sul secondo gradino del podio.

Si è chiusa così con un bottino complessivo di nove medaglie la spedizione azzurra guidata dai CT Alessandro Paroli, Antongiulio Stella e Michele Tarantini nella tappa di Coppa del Mondo Paralimpica a Bradenton. La trasferta americana ha regalato due ori (griffati da Andreea Mogos nella sciabola B ed Emanuele Lambertini nella spada A), quattro argenti (di Amelio Castro e Julia Markowska, entrambi nella sciabola B rispettivamente maschile e femminile a livello individuale, e oggi delle squadre miste di fioretto e spada) e tre bronzi (Edoardo Giordan tra gli sciabolatori A, Luca Platania Parisi nel fioretto A e Sofia Brunati nella spada B). Una conferma della competitività e della forza della Nazionale azzurra. Ora, per tutti, appuntamento a Roma per i Campionati Italiani Paralimpici Frecciarossa 2026 in programma dal 4 al 6 giugno.

– foto ufficio stampa Federscherma –

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