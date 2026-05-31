Malta, affluenza in lieve aumento alle elezioni generali

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato un modesto aumento dell’affluenza alle urne nelle ultime elezioni generali, secondo i dati diffusi dalla Commissione Elettorale nelle prime ore di domenica. In totale, 311.949 dei 356.832 aventi diritto al voto hanno espresso la propria preferenza, portando l’affluenza all’87,42%. Sebbene il dato rappresenti un miglioramento rispetto all’85,63% registrato nel 2022, si tratta comunque della seconda affluenza più bassa in un’elezione generale dall’indipendenza del Paese.

L’affluenza è aumentata in tutti i 13 distretti elettorali, nonostante le modifiche ai confini elettorali introdotte dopo le ultime elezioni per riflettere i cambiamenti demografici. È aumentato leggermente anche il numero dei documenti di voto non ritirati. In totale, 15.312 documenti, pari al 4,3% del totale, non sono stati ritirati, rispetto al 4,1% registrato nel 2022. Tuttavia, una quota maggiore di elettori che ha ricevuto o ritirato il proprio documento di voto si è poi recata alle urne. Le operazioni di voto si sono concluse alle 22 di sabato, dando il via al trasferimento delle urne provenienti da tutto il Paese verso il centro di scrutinio di Naxxar, in vista del conteggio delle schede previsto per oggi.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).