PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un incontro che riunisce la conferenza nazionale per i premi per la scienza e la tecnologia, le assemblee generali dei membri dell’Accademia cinese delle scienze (CAS) e dell’Accademia cinese di ingegneria e l’11esimo Congresso nazionale dell’Associazione cinese per la scienza e la tecnologia si svolge presso la Grande sala del popolo a Pechino, capitale della Cina, l’8 luglio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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