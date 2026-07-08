ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – “Non so quali siano le condizioni di Putin per la pace, credo che comunque stiano cambiando perché all’inizio erano più forti quando c’era una guerra su larga scala, ma credo che attualmente lui stia perdendo terreno”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un punto stampa con l’omologo Usa Donald Trump ad Ankara, in occasione del vertice Nato. “Ora non si tratta più del numero dei soldati, ora il punto principale è la tecnologia. Credo che noi abbiamo preso, dal punto di vista tecnologico, una sorta di sopravvento. Loro producono diverse cose ma noi siamo più veloci in questa produzione e per questo le cose sono migliorate dalla nostra parte”, ha detto Zelensky.

“E’ molta la pressione sul presidente Putin affinché si raggiunga un accordo”. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump. “Ho parlato con il presidente Putin, e vi assicuro che lui vuole che la guerra finisca, anche se in molti non ci credono”, ha poi aggiunto. “Parleremo della possibilità di concedere una licenza (all’Ucraina) per la produzione dei Patriot. Alcuni paesi non saprebbero come produrli, ma loro sono molto bravi. Si parla di una situazione di difesa, e credo che sarà un tema di discussione oggi”, ha concluso.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).