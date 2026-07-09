Imbarcazione in difficoltà al largo delle coste libiche, soccorsi 43 migranti

Lampedusa - Italy - September 5, 2023 Rescue sail boat Nadir, rescues migrants n the Mediterranean sea (Lampedusa - 2023-11-02, Paula Gaess/ROPI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – La guardia costiera libica ha soccorso 43 migranti di diverse nazionalità africane (Sudan, Eritrea, Somalia e Costa d’Avorio) al largo delle coste libiche, dopo che la loro imbarcazione ha avuto un guasto.

L’operazione di salvataggio è stata condotta da una pattuglia della sezione antisbarco di Tajoura, su ordine diretto del comandante della guardia costiera, generale Al-Bashir Bilnur Suleiman.

I migranti, tutti in buona salute, sono stati sbarcati e consegnati al Dipartimento per la lotta all’immigrazione clandestina di Tripoli Est per le procedure legali.

– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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