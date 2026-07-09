Algeria, il presidente Tebboune riceve il ministro tunisino Nafti: adottata roadmap per rafforzare la cooperazione

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha ricevuto ad Algeri il ministro tunisino degli Affari Esteri, della Migrazione e dei Tunisini all’Estero, Mohamed Ali Nafti, in occasione della riunione del Comitato di monitoraggio della 23ma sessione della Grande Commissione mista tunisino-algerina.

Durante l’incontro, Nafti ha trasmesso al presidente Tebboune i saluti del presidente tunisino Kais Saied e le congratulazioni per l’anniversario dell’indipendenza dell’Algeria. Da parte sua, Tebboune ha ribadito la convergenza di vedute tra i due capi di Stato e la volontà comune di rafforzare il coordinamento politico e la partnership strategica tra i due Paesi.

Al termine dei lavori è stata adottata una roadmap che definisce il calendario delle prossime scadenze bilaterali, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione nei settori della sicurezza, dell’energia, dei trasporti, delle tecnologie della comunicazione, del commercio e dello sviluppo delle aree di confine, favorendo al contempo l’accesso congiunto ai mercati africani.

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