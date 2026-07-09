Osservatorio stampa online 2026: cosa stampano le imprese italiane

Quali sono i prodotti commerciali più richiesti e stampati da professionisti, agenzie di comunicazione e aziende nel panorama economico attuale?

Ci siamo chiesti quali fossero le reali tendenze di questo comparto e, per tracciare un quadro nitido dei trend di consumo, abbiamo interpellato Stampaprint , realtà di riferimento e tipografia online leader nel mercato italiano del web-to-print.

I dati emersi dal monitoraggio restituiscono la fotografia di un settore in forte fermento, dove i canali fisici di promozione non solo resistono all’avanzata del digitale, ma si integrano organicamente con esso dimostrando l’importanza strategica della comunicazione multicanale per il business contemporaneo.

I prodotti più ordinati: biglietti da visita, volantini e pannelli in testa

Contrariamente alle previsioni che ipotizzavano una progressiva e totale dematerializzazione della comunicazione aziendale, i supporti cartacei e i formati rigidi mantengono la leadership assoluta nelle strategie di marketing delle imprese italiane. In cima alla classifica dei prodotti più ordinati si posizionano tre pilastri storici della promozione: i biglietti da visita, i volantini e i pannelli per la comunicazione visiva ed espositiva.

Chi pensava che lo scambio di contatti fisici fosse ormai superato deve ricredersi: Stampaprint segnala infatti un volume di ordini in netta controtendenza rispetto alla retorica della completa digitalizzazione, evidenziando una crescita del +12,56% nel confronto tra i primi dati del 2026 rispetto al 2025.

“A trainare questa crescita contribuiscono alcuni aspetti per noi determinanti”, spiega Davide Rossi, CEO di Stampaprint. “In primo luogo, la fornitura di prodotti piuttosto accessibili e ready-to-print: gli utenti oggi richiedono un maggiore grado di autonomia a livello di configurazione sulla piattaforma. In secondo luogo, influisce la disponibilità di soluzioni totalmente personalizzabili a livello di formati e misure, poiché il mercato chiede maggiore originalità per distinguersi. Infine, risulta decisiva la fornitura di nuovi prodotti digitali, come gli innovativi biglietti da visita con QR code. Questi risultati arrivano grazie al continuo rinnovamento del nostro catalogo per inseguire le nuove esigenze di clienti che oggi chiedono prodotti più digitali, rapidi e semplici da configurare, ma con la massima originalità possibile“.

Il marketing del territorio: tiene la promozione locale

Un trend analogo si registra nel segmento della distribuzione cartacea di massa. I volantini pubblicitari continuano a rappresentare una leva fondamentale per il commercio di prossimità e la lead generation sul territorio, facendo segnare tassi di crescita del +11,07%.

“Parliamo anche qui di un classico che non muore mai, soprattutto a livello di promozione locale“, evidenzia Davide Rossi. “La capillarità di questo strumento è difficilmente sostituibile ancora oggi da strumenti esclusivamente digitali. I formati A5 e A6 sono sicuramente quelli sempre più richiesti. Tuttavia, anche in questo caso, abbiamo registrato una netta crescita anche per le soluzioni con formati completamente su misura. Come già riscontrato per i biglietti da visita, abbiamo a che fare con utenti che cercano ancora più originalità e autonomia di configurazione“.

Supporti rigidi: il boom dei pannelli espositivi

L’incremento più vistoso rilevato dall’osservatorio riguarda però la comunicazione visiva di grande formato e l’allestimento di spazi commerciali e fieristici. Il comparto dei pannelli e dei supporti rigidi ha fatto registrare un vero e proprio boom, con un incremento degli ordini pari al +39,83%.

“Parliamo anche qui di un prodotto molto versatile“, commenta Davide Rossi. “I supporti rigidi sono potenzialmente sfruttabili per totem, pannelli espositivi, insegne e display. Notiamo una grande richiesta per i pannelli in alluminio Dibond, sicuramente il materiale più apprezzato per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. È leggerissimo ma al tempo stesso rigidissimo e resistente, non si deforma e permette stampe sempre molto nitide. È decisamente un prodotto all round perfetto per catturare lo sguardo del pubblico“.

La trasformazione del modello di acquisto

I numeri che abbiamo analizzato restituiscono un’immagine delle imprese italiane più concreta di molte analisi di settore: si stampa ancora, nel caso di Stampaprint si stampa di più, e, soprattutto, si sceglie con maggiore consapevolezza. Biglietti da visita, volantini e pannelli non sono solo sopravvissuti alla digitalizzazione ma, anzi, sono strumenti che il canale online ha reso più accessibili, più personalizzabili e più veloci da ottenere. La vera trasformazione non è nella fine della stampa fisica, ma nel modo in cui professionisti e imprese la acquistano oggi: con la stessa autonomia e immediatezza con cui gestiscono qualsiasi altro servizio digitale.