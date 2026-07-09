Il capo di stato maggiore dell’Esercito libico visita l’Accademia Navale Italiana di Livorno

ROMA (ITALPRESS) – Il capo di stato maggiore dell’Esercito libico, generale Salah al-Din al-Namroush, ha visitato l’Accademia Navale Italiana di Livorno, accompagnato dalla delegazione al seguito, nel quadro della sua visita ufficiale in Italia, incontrando il comandante dell’Accademia e discutendo i programmi di formazione e addestramento.

E secondo quanto riportato dalla pagina Facebook della presidenza dello Stato Maggiore dell’Esercito libico, la visita ha incluso un sopralluogo nelle strutture didattiche e di addestramento, e ha permesso di esplorare le prospettive di cooperazione nel campo dell’educazione militare e della preparazione degli ufficiali. Il generale al-Namroush ha anche incontrato gli studenti libici che frequentano l’Accademia Navale di Livorno e l’Accademia Militare di Modena, ascoltando le loro esperienze e lodando i loro sforzi, sottolineando l’importanza di acquisire competenze per il rafforzamento delle forze armate libiche e augurando loro successo nel loro percorso accademico e militare.

– foto Facebook presidenza Stato Maggiore dell’Esercito Libico –

(ITALPRESS).