Egitto, i ministri Abdelatty e Farid discutono il rafforzamento del coordinamento per sostenere le imprese in Africa

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – I ministri egiziani degli Esteri, Badr Abdelatty, e degli Investimenti e del Commercio estero, Mohamed Farid, hanno discusso il rafforzamento del coordinamento tra i due ministeri per sostenere l’espansione delle imprese egiziane nei mercati africani e favorire l’attrazione di investimenti esteri, nell’ambito della Visione Egitto 2030.

Abdelatty ha ribadito l’impegno del governo a facilitare l’accesso delle aziende egiziane ai mercati africani attraverso il dialogo con i governi del continente, la rimozione degli ostacoli amministrativi e il rafforzamento della cooperazione economica. Il ministro ha inoltre illustrato le iniziative del Cairo a sostegno dello sviluppo africano, tra cui un meccanismo di finanziamento per progetti infrastrutturali e l’Agenzia egiziana per la garanzia delle esportazioni e degli investimenti, destinata a ridurre i rischi per le imprese attive in Africa.

Ha inoltre proposto la creazione di un organismo nazionale incaricato di coordinare gli investimenti egiziani nel continente. Farid ha evidenziato il ruolo centrale del settore privato nel rafforzamento dei rapporti economici con i Paesi africani, confermando l’impegno del ministero a sostenere l’espansione delle imprese egiziane attraverso gli accordi commerciali preferenziali e strumenti dedicati.

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