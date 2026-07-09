Un imprenditore maltese acquista l’Ars et Labor Ferrara, ex Spal

FERRARA (ITALPRESS/MNA) – Joseph Portelli, presidente degli Hamrun Spartans, è il nuovo proprietario dell’Ars et Labor Ferrara, club di Eccellenza che raccoglie l’eredità della storica Spal. L’operazione è stata ufficializzata dopo il completamento della due diligence e l’accordo con i precedenti proprietari Juan Martin Molinari e Andres Adolfo Marengo. La società ferrarese, che aveva militato in Serie A tra il 2017 e il 2019 con il nome Spal, era fallita nel 2025 a causa di gravi difficoltà finanziarie ed era ripartita dal campionato di Eccellenza. Con questa acquisizione, Portelli diventa il primo dirigente calcistico maltese a rilevare un club estero. Il controllo della società passa a JP Football Holding con effetto immediato. Contestualmente, Marcel Bonnici, amministratore delegato degli Hamrun Spartans e stretto collaboratore di Portelli, è stato nominato nuovo Ceo dell’Ars et Labor Ferrara. In una nota, il club ha assicurato il massimo impegno per riportare la società al livello che la sua storia e tradizione meritano. La nuova proprietà ha indicato come priorità una gestione finanziariamente solida e stabile, ritenuta essenziale per costruire una crescita graduale e conseguire risultati duraturi.

Sono attesi nei prossimi giorni ulteriori annunci sulle nuove figure dirigenziali. I nuovi proprietari hanno inoltre espresso l’intenzione di incontrare la stampa locale e i tifosi per presentare il progetto di rilancio, definendo i sostenitori “il cuore e il valore più prezioso del club”. La società si è detta fiduciosa di poter costruire un futuro di successi per l’Ars et Labor Ferrara.

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(ITALPRESS).