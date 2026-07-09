PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I vincitori del massimo premio cinese per la scienza e la tecnologia per l’anno 2025, Chen Liquan (a destra), ricercatore presso l’Istituto di fisica dell’Accademia cinese delle scienze (CAS) e studioso dell’Accademia cinese di ingegneria (CAE), e Ben De, ricercatore presso la China Electronics Technology Group Corporation e studioso della CAE, posano per una foto presso la Grande sala del popolo a Pechino, capitale della Cina, l’8 luglio 2026. Ieri qui si è tenuto un incontro che ha riunito la conferenza nazionale per i premi per la scienza e la tecnologia, le assemblee generali dei membri della CAS e della CAE e l’11esimo Congresso nazionale dell’Associazione cinese per la scienza e la tecnologia.

-Foto Xinhua-

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