ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – L’Italia ha fatto “molto male” riguardo all’utilizzo delle basi militari Usa nel suo territorio. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti ad Ankara dove è in corso il vertice Nato. Il capo della Casa Bianca ha fatto riferimento all’utilizzo delle basi militari Usa presenti in territorio italiano nell’ambito delle operazioni statunitensi contro l’Iran.

Trump si è detto poi “arrabbiato” con la Nato, aggiungendo che gli Stati Uniti “hanno pagato troppo”. “Noi li proteggiamo, ma loro non ci sono per noi”, ha poi aggiunto in riferimento ai Paesi partner all’interno dell’Alleanza.

La Spagna “è un caso senza speranza”, ha aggiunto. “Sono un partner terribile all’interno della Nato”, ha detto il capo della Casa Bianca. Trump ha spiegato di voler “tagliare ogni rapporto commerciale, incluse le visite”, con Madrid.

MADRID REPLICA A TRUMP “CON USA RAPPORTI ECCELLENTI”

La Spagna ha dei rapporti eccellenti con gli Stati Uniti e non vuole che cambino. È la replica dell’ufficio della presidenza del governo spagnolo alle affermazioni rese da Trump ad Ankara, secondo cui la Spagna sarebbe “senza speranza” e un “partner terribile” all’interno della Nato. In una nota rilanciata dal quotidiano El Pais, la Moncloa precisa che la Spagna ha “un ottimo rapporto sociale, culturale ed economico” con gli Usa. “E non è nostra intenzione che cambi”, si legge ancora nella nota.

TRUMP SULL’IRAN “PENSO CHE LA TREGUA SIA FINITA”

Il presidente Usa ha detto di ritenere che“la tregua con l’Iran sia finita”. Parlando con i giornalisti ad Ankara, il capo della Casa Bianca ha precisato di “non voler sprecare il proprio tempo” parlando con la parte iraniana. “Sono persone malate”, ha ancora dichiarato, aggiungendo di lasciare spazio ai negoziatori se “vorranno continuare a parlare con loro”.

RUTTE “ATTACCO USA IN IRAN NECESSARIO”

I bombardamenti Usa in Iran erano “assolutamente necessari. Se c’è un cessate il fuoco e l’Iran lo viola, abbiamo visto cosa è successo ieri con le navi attaccate, penso che sia assolutamente fondamentale che gli Stati Uniti reagiscano con forza”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte al suo arrivo al vertice Nato in corso ad Ankara. “Mi aspetto che oggi gli alleati riconfermino che l’Iran non dovrebbe mai, in nessun caso, dotarsi di capacità nucleari e, in secondo luogo, che il principio della libertà di navigazione, quindi la completa riapertura dello Stretto di Hormuz, è un aspetto di grande importanza strategica per tutti i 32 alleati”, ha aggiunto.

– foto IPA Agency –

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