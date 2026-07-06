Strategie anticaldo: cosa dice la scienza

Il caldo non è soltanto una sensazione fastidiosa da gestire con qualche accorgimento estivo. È un fattore di rischio sanitario misurabile, capace di incidere su mortalità, produttività, qualità del sonno, performance fisica e tenuta dei sistemi urbani. La scienza lo descrive con un lessico sempre più preciso: temperatura dell’aria, umidità, esposizione solare, ventilazione, temperatura percepita, notti tropicali, vulnerabilità individuale e capacità degli edifici di disperdere calore.

La crescita degli episodi di caldo estremo rende più urgente distinguere tra rimedi di buon senso e strategie sostenute da dati. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, la mortalità legata al caldo tra gli over 65 è aumentata di circa l’85% nel confronto tra il periodo 2000-2004 e il periodo 2017-2021. Lo stesso quadro è confermato dai dati climatici: Copernicus ha indicato il 2024 come l’anno più caldo nelle serie globali, con una temperatura media pari a 1,60 °C sopra il livello preindustriale stimato.

Perché il caldo mette sotto stress l’organismo

Il corpo umano mantiene la temperatura interna entro limiti relativamente stretti. Per farlo utilizza soprattutto due meccanismi: la sudorazione e l’aumento del flusso di sangue verso la pelle. Il sudore, evaporando, sottrae calore alla superficie corporea. Il sangue, spinto verso i distretti periferici, facilita la dispersione termica. Se però l’aria è molto umida, l’evaporazione diventa meno efficiente; se la temperatura esterna è alta anche di notte, l’organismo perde una parte decisiva della sua capacità di recupero.

Il problema non riguarda solo il colpo di calore, che rappresenta la fase più grave. Prima possono comparire crampi, debolezza, cefalea, nausea, vertigini, calo della pressione, confusione e peggioramento di patologie cardiovascolari, respiratorie o renali. Le persone anziane sono più esposte perché percepiscono meno la sete, sudano con minore efficacia e assumono più spesso farmaci che possono interferire con idratazione e termoregolazione. Anche bambini, donne in gravidanza, lavoratori all’aperto, sportivi e persone con malattie croniche rientrano tra i gruppi più vulnerabili.

La dimensione europea del problema è ormai documentata. Uno studio pubblicato su Nature Medicine ha stimato 47.690 decessi legati al caldo in Europa nel 2023, il secondo valore più alto nel periodo analizzato, superato solo dal 2022. Un successivo lavoro, sempre su Nature Medicine, ha stimato 62.775 decessi correlati al caldo nell’estate 2024 in 32 Paesi europei. Per l’Italia, ISGlobal ha indicato oltre 19.000 morti stimate nell’estate 2024, il valore assoluto più alto tra i Paesi considerati.

Idratazione, alimentazione e sali minerali

La prima strategia anticaldo resta la più semplice: mantenere un’adeguata idratazione durante l’intera giornata. Bere solo quando la sete diventa intensa non è sempre sufficiente, soprattutto per anziani e persone fragili. La sete è un segnale utile, ma può arrivare tardi rispetto alla reale perdita di liquidi. Per questo le indicazioni sanitarie insistono sul consumo regolare di acqua, sull’attenzione al colore delle urine e sulla necessità di evitare eccessi di alcol, che può favorire disidratazione e ridurre la capacità di percepire il rischio.

La scienza invita però anche a non trasformare l’acqua in una cura universale priva di misura. In caso di attività fisica prolungata, lavoro all’aperto o sudorazione intensa per molte ore, può essere utile reintegrare anche elettroliti, in particolare sodio e potassio. Per la popolazione generale, invece, pasti leggeri, frutta, verdura e una dieta varia bastano spesso a sostenere il bilancio dei sali minerali. Il NIOSH, l’istituto statunitense per la salute e sicurezza sul lavoro, suggerisce per attività moderate al caldo di bere circa una tazza d’acqua ogni 15-20 minuti, senza superare quantità eccessive in tempi brevi.

Anche la scelta dei pasti incide sulla tolleranza al caldo. Pranzi molto abbondanti, alimenti ricchi di grassi e bevande zuccherate possono aumentare il carico digestivo e peggiorare la sensazione di spossatezza. Una distribuzione più leggera dei pasti, con alimenti ricchi d’acqua, aiuta a ridurre lo stress metabolico. Non serve inseguire soluzioni estreme: la prevenzione più efficace nasce da abitudini costanti, non da interventi occasionali quando la temperatura ha già superato la soglia di disagio.

Casa fresca, ventilatori e aria condizionata

La casa è il primo luogo di protezione, ma può diventare una trappola termica se accumula calore per molte ore. Le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità indicano di aerare l’abitazione durante la notte e al mattino presto, limitando l’ingresso diretto dei raggi solari nelle ore più calde. La gestione di tende, persiane e finestre è una misura semplice ma efficace, soprattutto negli edifici esposti a sud e ovest, dove il carico solare pomeridiano può essere molto elevato.

Il ventilatore può dare sollievo, ma non sempre riduce il rischio. Il suo effetto dipende da temperatura, umidità e capacità del corpo di sudare. I CDC avvertono che, sopra i 90 °F, circa 32 °C, il ventilatore può contribuire ad aumentare la temperatura corporea se usato come unica difesa in ambienti molto caldi. In queste condizioni è più sicuro cercare un luogo climatizzato, usare docce fresche, bagnare la pelle o raffrescare l’ambiente con sistemi più efficaci.

L’aria condizionata resta uno strumento potente, ma va usata con criterio. L’ISS suggerisce di regolare i condizionatori intorno a 25-27 °C, evitando sbalzi termici e curando la manutenzione degli impianti. La climatizzazione non deve trasformare l’interno in un ambiente freddo, ma riportarlo in una fascia compatibile con il recupero fisiologico. Durante le ondate di calore, anche poche ore al giorno in un luogo fresco possono ridurre il carico sull’organismo, soprattutto per chi vive solo o ha patologie croniche.

Orari, lavoro e attività fisica

Una strategia anticaldo efficace non riguarda solo cosa fare, ma anche quando farlo. Il Ministero della Salute consiglia di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, tra le 11.00 e le 18.00, durante le ondate di calore. La scelta degli orari è decisiva per sport, lavori manuali, commissioni, spostamenti urbani e assistenza a persone fragili. Anticipare le attività al mattino presto o posticiparle alla sera riduce l’esposizione alla combinazione più pericolosa: temperatura elevata, radiazione solare e superfici surriscaldate.

La fisiologia dello sforzo al caldo è chiara: il cuore deve sostenere sia i muscoli sia la dispersione del calore. A parità di ritmo o intensità, frequenza cardiaca e percezione dello sforzo possono aumentare. Per questo lo sport estivo richiede una riduzione delle aspettative prestative, pause più frequenti e maggiore attenzione ai segnali precoci di malessere. L’obiettivo non è allenarsi “come sempre”, ma adattare carico, durata e recupero alle condizioni reali.

Il tema riguarda anche il lavoro. Il Lancet Countdown segnala che lo stress da caldo riduce la produttività lavorativa e può colpire in modo più duro chi svolge mansioni all’aperto o in ambienti non climatizzati. Cantieri, agricoltura, logistica, ristorazione, manutenzione stradale e assistenza domiciliare sono settori nei quali pause, ombra, acqua disponibile e turni rimodulati non rappresentano comodità, ma misure di prevenzione.

Fragili, città e prevenzione collettiva

Il caldo estremo non colpisce tutti nello stesso modo. Le condizioni abitative, il reddito, l’età, la presenza di ascensori, la qualità dell’isolamento, il verde urbano e la possibilità di accedere a luoghi freschi determinano differenze profonde. Un appartamento all’ultimo piano, esposto al sole, senza schermature e con scarsa ventilazione può diventare più pericoloso di quanto dica la temperatura registrata all’esterno. La povertà energetica rende ancora più evidente il divario tra chi può raffrescare casa e chi deve sopportare ambienti interni surriscaldati per giorni.

Le città amplificano il problema attraverso l’isola di calore urbana. Asfalto, cemento, traffico e superfici scure assorbono energia durante il giorno e la rilasciano di notte, ostacolando il recupero termico. I dati Copernicus sul 2024 mostrano per l’Europa un anno da record e, nel Sud-Est del continente, la più lunga ondata di calore di luglio mai registrata, con numeri record di giorni di forte stress termico e notti tropicali.

La prevenzione, quindi, deve essere anche collettiva. Piani comunali per le ondate di calore, bollettini aggiornati, chiamate attive agli anziani soli, alberature, tetti chiari, scuole e RSA più fresche, fontanelle, aree d’ombra e accesso a spazi climatizzati sono interventi sanitari a tutti gli effetti. Il Ministero della Salute ricorda che il sistema italiano di sorveglianza è attivo in 27 città e consente di individuare giornalmente le condizioni meteo-climatiche a rischio, soprattutto per anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza e persone che assumono farmaci.

La lezione della ricerca è netta: contro il caldo non esiste una singola soluzione miracolosa. Funzionano meglio le strategie combinate, costruite prima dell’emergenza: case più fresche, informazione tempestiva, controllo dei fragili, idratazione corretta, orari intelligenti, lavoro organizzato in modo sicuro e città progettate per disperdere meno calore. L’adattamento non elimina il rischio, ma può ridurre decessi, ricoveri e giornate di malessere, trasformando la risposta al caldo da reazione improvvisata a politica di salute pubblica.