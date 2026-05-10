HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata con un drone l’8 maggio 2026 mostra una cicogna orientale dal becco bianco mentre cova le uova in un’area panoramica umida a Zhaodong, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Nella provincia più settentrionale della Cina, gli uccelli migratori sono attualmente entrati nella stagione riproduttiva.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]