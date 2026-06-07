Cina: Longnan, museo degli insetti contiene oltre 4.000 esemplari (2)

LONGNAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un visitatore osserva i reperti esposti in un museo degli insetti all’interno del Parco nazionale del panda gigante nella contea di Wenxian, nella città di Longnan, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 6 giugno 2026. Con circa 4.000 esemplari, il museo funge da piattaforma di alto livello per la divulgazione scientifica e l’esperienza ecologica.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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